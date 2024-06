50 tons de poesia para celebrar

Os lançamentos da semana chegam em tom de celebração. Afinal, não é todo dia que um cantor e compositor brasileiro comemora 50 anos de estrada com novo projeto, certo? E quando esse artista é dono de uma voz potente, vem acompanhado por um violão sofisticado e quase sempre por uma belíssima e melódica flauta transversal, aí então, já queremos pedir bis. Podemos? E não para por aí: a lenda da MPB Oswaldo Montenegro escolheu comemorar os 50 anos de carreira com um novo álbum ao lado de Vicka, produzido em conjunto e que conta com faixas clássicas da carreira do músico e os doces vocais da paranaense. Confira este e outras 6 lançamentos escolhidos pelo JBr.

Sim – Oswaldo Montenegro e Vicka

Um dos grandes nomes da música popular brasileira Oswaldo Montenegro lança o single “Sim” e o álbum completo “Oswaldo Montenegro & Vicka” em comemoração aos 50 anos de carreira. A cantora paranaense Vicka foi selecionada, entre milhares de músicos e artistas, no projeto Junto Com Montenegro, para gravar um álbum ao lado dele e clipes, que já estão disponíveis no YouTube, com 8 faixas no total, entre vocais de Oswaldo e Vicka, com suaves melodias acústicas de violões. O álbum completo chega às plataformas digitais de streaming nesta sexta (28/6), com lançamentos de clipes toda terça, quarta e sábado, em todas as mídias sociais.

“Es.sên.ci.a” – Becca Parret

Destaque da nova MPB, Becca Parret apresenta seu novo projeto o EP “Es.sên.ci.a”, que traz 4 faixas. O projeto mostra a riqueza e as sonoridades dos quatro elementos primordiais (terra, água, fogo e ar). A artista mergulha fundo na brasilidade e na ancestralidade para entregar uma verdadeira experiência sensorial.

Pode Mentir – Fred e Fabrício feat Traia Veia

A dupla sertaneja Fred e Fabrício aposta no single “Pode Mentir”, com a participação do quarteto Traia Veia. Essa é a segunda parceria entre os artistas e faz parte do novo álbum da dupla, o “Acústico de Primeira 3”.



O Terror Sou Eu – MC Durrony e Valesca Popozuda

No mundo do funk, a sensação é a música “O Terror Sou Eu”, uma parceria de MC Durrony com a consagrada Valesca Popozuda. A canção declara que lugar de mulher é no baile funk, curtindo, sem depender de nada e de ninguém.

Minerium Sessions – Nanno

O rapper carioca Nanno lança o seu novo álbum “Minerium Sessions”, que conta com 10 faixas exclusivas. O projeto traz as origens do cantor e é uma homenagem do artista a sua terra natal. Recentemente, Nanno conversou com o JBR.

Vai Ver – Encosta Neu feat Falamansa

Os brasilienses da banda Encosta Neu apostam num single que tem a participação de um dos gigantes do forró, o grupo Falamansa. Com uma batida aconchegante, a canção é um forrózinho que promete fazer muita gente dançar.

Migalhas – Carol Villa feat Zé Henrique e Gabriel

A cantora sertaneja Carol Villa apresenta a canção “Migalhas”, com participação da dupla Zé Henrique e Gabriel. Com uma letra sincera e emocionante, o single conta a história de uma desilusão amorosa e faz parte do novo projeto da artista “Tempo ao Tempo”.