Música em Conjunto traz MPB, samba e Rock ao Jardim Urbano

Apresentações dos cantores O Saraiva, Muka e Gustavo Correa, e do grupo Mariwô agitam o final de semana no espaço ao ar livre do Conjunto Nacional em shows gratuitos

Fãs da música brasileira terão opções das mais variadas nos shows do Música em Conjunto deste fim de semana, nos dias 05 e 06 de novembro. Representantes do rock, da MPB e do samba trazem sucessos em quatro shows gratuitos ao palco do Jardim Urbano, espaço multiuso localizado na área aberta do 3º piso do Conjunto Nacional. Na programação, os cantores O Saraiva, Muka e Gustavo Correa, e do grupo Mariwô, que se apresentam a partir das 13h.

No sábado, o cantor e compositor Saraiva, representante de Santa Maria, abre a programação, às 13h. O artista já participou da banda H7 que se apresentou no Festival das Águas, que aconteceu na Concha Acústica de Brasília para um público de mais de 100 mil pessoas. O festival teve a participação de grandes nomes da música brasileira, como Pitty, Nando Reis, NX Zero, e Skank. No repertório de Saraiva, o melhor da MPB. A partir das 16h30, o cantor e violonista Muka assume o palco. Com mais de 30 anos de carreira, Muka é um músico da geração do rock Brasília dos anos 80 e traz um repertório de grandes clássicos do samba ao rock, com muita animação e carisma.

Para o domingo, a pedida é o show de Mariwô, que começa às 13h. O grupo é formado por quatro brasilienses que não só carregam ampla experiência com a música brasileira, mas também atuam em projetos pessoais dedicados à cultura popular na cidade e sua música. Sua raiz está na música preta brasileira, reverenciando o samba, o choro, a capoeira e a música de terreiro em seu repertório. Mariwô é a folha da palmeira do dendê, vestimenta do orixá Ogum. Na sequência, às 16h30, Gustavo Correa, cantor e violonista da banda Posto 9, sobe ao palco. Gustavo Correa é um músico de voz marcante e um violão suingado, se apresenta em grandes casas de show, bares e festas desde 2008. No repertório, samba, rock e MPB.

O público do Conjunto ainda poderá acompanhar as apresentações musicais degustando as melhores cervejas artesanais do Distrito Federal. Os shows têm curadoria da equipe do Beba do Quadrado, que acaba de inaugurar o bar Beba!, no Jardim Urbano. A casa inicia as atividades oferecendo rótulos das cervejarias Ayres, Petra e Cacildis.

O Jardim Urbano é um espaço multiuso de convivência, que integra o ar puro e o sol com cultura e gastronomia, instalado no 3º piso do Conjunto Nacional. O complexo atualmente está dividido em três decks suspensos e cobertos. Todos os sábados e domingos, o projeto Música em Conjunto é realizado no espaço, trazendo os destaques da cena musical do Distrito Federal. Interligado ao ambiente, está o CNJ Lab, um espaço colaborativo e criativo, que tem a proposta de ser um ponto de encontro, com duas operações gastronômicas: Maria Teresa Café e o bar Beba!. O CNJ Lab funciona de segunda-feira a sábado, das 8h às 20h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

Serviço: Música em Conjunto

Local: Jardim Urbano do Shopping Conjunto Nacional (3º piso)

Dia 05/11 – sábado

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

13:00 – Saraiva

16:30 – Muka

Dia 06/11 – domingo

13:00 – Grupo Mariwô

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

16:30 – Gustavo Correa