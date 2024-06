Murilo Rosa entra em guerra com José de Abreu após foto e promete processo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O ator Murilo Rosa quer processar o também ator José de Abreu após ver nas redes sociais dele uma foto de Murilo acompanhado do pai, morto em 2023, e do filho menor de idade.

Por meio de uma mensagem em seu perfil, Rosa disse que quer que Abreu responda judicialmente pelo que fez. “Inaceitável. O José de Abreu acaba de postar uma foto minha acompanhado do meu pai, que faleceu há 8 meses, e do meu filho menor de idade. Isso é extremamente baixo e teve a clara intenção de me ofender, de me atacar usando minha família”, começou ele numa publicação.

“Mas não revidarei. Para isso existe justiça cível e criminal. O desrespeito com meu filho e com a minha dor da perda do meu pai é inaceitável. A sua resposta virá dos órgãos competentes em todas as esferas”, escreveu Rosa.

A briga entre eles começou após uma entrevista de Maria Zilda, que na ocasião confidenciou a Rosa que Abreu teria mau hálito. Abreu respondeu dizendo que Murilo seria um “merda” e que “se ele fosse digno”, o teria defendido.