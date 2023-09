Abrimos sessão extra para o show

“Ideias Soltas”

Depois de ter seus shows gravados para streaming como Netflix, Globoplay, Star+ e Amazon Prime, em 2023, Murilo chega no teatro com seu novo e audacioso solo, “Ideias Soltas”, para novamente elevar o nível do humor (ou talvez o derrubar). Fato é que, talvez suas ideias possam não ser lá muito inteligentes, mas certamente são as mais engraçadas. É um show absolutamente inconsequente, irresponsável e insolente. Ou seja, totalmente imperdível.

Murilo Couto é personalidade da stand up comedy nacional desde quando “tudo era mato”. Seu estilo de humor é original, verborrágico, irreverente e por vezes insano. Há sua versão “Murilo Coach”, a qual não se propõe a ensinar nada e somente fazer rir de verdade, afinal ele é daquela geração de comediantes onde a graça importa muito mais que a lacração.

Você encontra o Murilo no SBT no programa “The Noite com Danilo Gentili”, na tela do cinema com “Exterminadores do Além” e até em algum show de rap, pois “Emicouto” é lenda. Mas é no palco dos teatros que Murilo Couto entrega sua melhor forma e as definições de comédia passam a ser atualizadas. Seus solos “Eu, Eu Murilo”, “Fazendo Suas Graça”, “2020”, “2021”, “Idiota” e “Gala Seca” já arrastaram milhares de pessoas aos teatros do Brasil e do mundo, em turnê internacional, afinal seu humor é realmente sem fronteiras.

Programe-se:

MURILO COUTO em“Ideias Soltas”.

Local: Teatro UNIP – 913 Sul

Data: 23.09 às 18H (EXTRA) e 20H

Link para compra: https://linktr.ee/belugaeventos

www.ingressodigital.com

Pontos de venda (SEM TAXA de conveniência):

– Asa Norte: Viva Paleteria – Shopping Liberty Mall

– Asa Sul: Cumarim Steaks and Burgers – 204 Sul

– Águas Claras: Cumarim Steaks and Burgers – Rua 33 Norte

Classificação indicativa: 14 anos

Informações: (61) 99212.9500 ou (61) 98109.9080