Mural pintado por Kobra desmancha após quatro meses de inauguração

O artista brasileiro Eduardo Kobra fez um mural que desmanchou após quatro meses de sua inauguração em Roraima. A arte fica em um muro do Parque do Rio Branco, em Boa Vista. Na imagem, uma iguana gigantesca acompanha um fundo colorido.

De acordo com o município, a arte custou R$ 400 mil à prefeitura. A administração da cidade afirmou que a exposição ao sol e o excesso de chuvas na capital pode ter motivado o desmanche do mural.

O artista Kobra comunicou que o desgaste excessivo é incomum e que vai enviar uma equipe para realizar a reparação necessária.

Inauguração da Obra

A arte de autoria de Kobra integra um grupo de muros do parque com o tema “nosso rio, nossa história, nossas famílias”.

A inauguração do mural aconteceu em dezembro do ano passado e gerou polêmica por causar aglomeração com pessoas que não respeitavam o distanciamento social e não usavam máscaras.