‘Ms. Marvel’, série com 1ª heroína muçulmana do estúdio, está na Disney+

Veja os destaques da programação da televisão e do streaming nesta quarta (8)

Kamala Khan, interpretada por Iman Vellani, é uma adolescente americana de origem paquistanesa apaixonada por super-heróis. É neste mundo de fantasia que ela busca refúgio, já que não sente integrada à escola e, às vezes, nem mesmo à sua família. Mas uma pulseira mágica dará a ela superpoderes.

“Ms. Marvel”, minissérie em seis episódios que tem forte presença feminina e de pessoas de ascendência asiática no elenco e na equipe, conclui a quarta fase do MCU, o Universo Cinematográfico Marvel.

PALM SPRINGS

Indicado ao Globo de Ouro de melhor comédia em 2021, este filme inédito nos cinemas brasileiros amplia a premissa de “Feitiço do Tempo”, em que o protagonista se via preso sempre num mesmo dia. Agora são dois personagens que não conseguem escapar dessa armadilha temporal: a madrinha de um casamento, vivida por Cristin Milioti, e um dos convidados da festa, papel de Andy Samberg.

Star +, 16 anos

ARREMESSANDO ALTO

Adam Sandler faz o olheiro de um time de basquete que descobre na Espanha um jovem talento do esporte e o traz para os Estados Unidos. Queen Latifah e Robert Duvall também estão no elenco deste filme exclusivo da plataforma.

Netflix, 12 anos

HOSPITAL NEW AMSTERDAM

Chega ao serviço a terceira temporada da série, em que um médico idealista assume a direção do mais antigo hospital de Nova York.

Globoplay, 12 anos

LEGIÃO ESTRANGEIRA

O jornalista Alberto Gaspar conversa com correspondentes internacionais sobre a Cúpula das Américas, as eleições presidenciais na Colômbia e o recado do papa Francisco ao apontar um cardeal para Manaus.

Cultura, 22h, livre

SALVADOR DALÍ, AS DUAS FACES DE UM GÊNIO

O documentário de François Lévy-Kuentz traça um retrato de um dos mais importantes artistas do século 20, e um dos primeiros que aprendeu a usar a mídia a seu favor.

Curta, 0h, livre