Morreu aos 67 anos o ator Leslie Jordan, de ‘Will & Grace’

Leslie Jordan, ator da série “Will & Grace”, morreu, ao 67 anos, na Califórnia, informou um de seus representantes nesta segunda-feira (24).

Don LeClair, da sua equipe de comunicação, informou por telefone à AFP que o ator e comediante se envolveu em um acidente de trânsito em Hollywood, mas não deu detalhes sobre a causa da morte.

“Definitivamente, o mundo se tornou um pouco mais obscuro sem o amor e a luz de Leslie Jordan”, disse LeClair em mensagem enviada posteriormente à AFP. “Não só foi um grande talento e era uma alegria trabalhar com ele, mas ofereceu também um conforto emocional à nação em um de seus momentos mais difíceis”, acrescenta o texto.

Jordan fez uma carreira de mais de três décadas na indústria do espetáculo, conquistando audiências com participações em sucessos da TV como “Will & Grace”, “American Horror Story” e “Ugly Betty”. Esse ator versátil também atuou no cinema, em produções como “The Help”, além de um álbum de música gospel lançado no ano passado.

Em 2020, Jordan se tornou uma sensação das redes sociais, publicando vídeos divertidos em sua conta no Instagram justamente quando milhões de pessoas permaneciam em casa como parte das medidas de contenção da pandemia. Suas publicações improvisando rotinas caseiras de exercícios ou imitando cantores o levaram de menos de 100.000 seguidores a 5,8 milhões.

Muitos de seus fãs recorreram às redes sociais para lamentar o seu falecimento. “Obrigado pelos sorrisos que você nos deu. Sentiremos sua falta”, comentou um usuário.

Neste domingo, o ator fez uma última aparição, cantando ao lado do produtor Danny Myrick.

“Leslie Jordan foi um tesouro nacional que levou alegria e esperança a milhões”, publicou no Twitter Tim Kelly, prefeito de Chattanooga, cidade do estado do Tennessee (sul) onde o ator nasceu e cresceu.

