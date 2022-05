Milton Gonçalves se tornou voz da torcida do Flamengo e foi vice do clube

Milton, sempre que tinha a oportunidade, externava o amor pelo clube carioca. Durante uma participação no programa Redação SporTV, o ator fez questão de mostrar a carteira de sócio do clube

ALEXANDRE ARAÚJO E LETÍCIA MARQUES

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS)

O ator e diretor Milton Gonçalves morreu nesta segunda-feira (30), aos 88 anos, em sua casa no Rio de Janeiro. Ele vinha enfrentando problemas de saúde desde que teve um AVC, em 2020. O adeus faz a cultura e a dramaturgia brasileira perderem um dos seus grandes nomes, e o Flamengo também se despede de um apaixonado torcedor, que teve, inclusive, participação na vida política do clube.

O clube rubro-negro lamentou o falecimento do ator em uma publicação nas redes sociais e lembrou um vídeo em que Milton Gonçalves declamou o texto “Ser Flamengo”, de Artur da Távola, em 2009, e que foi ao ar no intervalo de um clássico com o Fluminense.

Uma década depois, ele voltou a ser um representante da torcida, em novo texto que emocionou os rubro-negros. Antes do jogo com o Liverpool, da Inglaterra, pela final do Mundial de Clubes, ele narrou um poema que dizia, em certo trecho, que “a massa em polvorosa joga junto, ecoa, festa na favela. E quer o mundo de novo”.

“Uma relação de afeto, de amor, acho que não tem como dizer a data. De repente, você descobre que está ligado. De repente, você descobre que são parceiros, que se realizam tanto nas cores do time quanto na presença, no apoio da massa popular. Representam aquilo que eu quero ver melhorar”, disse o ator, em entrevista ao blog “Ser Flamengo”, em novembro de 2012.

“Eu diria que eu comprei um título de proprietário do Flamengo também para levar os meus filhos. Essa é uma das coisas que tenho para com o Flamengo. O Flamengo me ajudou a socializar os meus filhos (…). Essa minha relação com o Flamengo foi de sempre. Um dia eu descobri que era rubro-negro. E é isso.”

Milton, sempre que tinha a oportunidade, externava o amor pelo clube carioca. Durante uma participação no programa Redação SporTV, o ator fez questão de mostrar a carteira de sócio do clube. Mineiro, ele se tornou apaixonado pelo time rubro-negro quando chegou no Rio de Janeiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Eu estou aqui no Rio há muitos e muitos anos. Aqui é o Mengão. O Mengão é a minha felicidade. Eu fui vice-presidente social do clube. Todos os meus filhos vão lá, meus netos vão lá. Felizmente todos são Flamengo. Hoje, eu não consigo ver todos os jogos, mas eu sempre quero ver meu Mengão”, afirmou, na ocasião.

Ele também fez o Flamengo ser lembrado na folia. A Acadêmicos de Santa Cruz, no Carnaval deste ano, levou a vida e obra de Milton Gonçalves para a Avenida e uma das alas da Escola de Samba foi dedicada ao clube, justamente para representar essa forte relação.

ATIVO NA POLÍTICA

O amor pelo Flamengo ultrapassou as barreiras da arquibancada e teve capítulos na vida política do clube. Milton Gonçalves foi vice-presidente social na gestão do Edmundo Santos Silva. E, na história mais recente, em 2012, o ator se candidatou a vice-presidente na chapa encabeçada por do Ronaldo Gomlevky. Posteriormente, porém, o grupo abriu mão da corrida eleitoral e indicou apoio à Chapa Azul, que se tornou vencedora daquele pleito.