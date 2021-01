Miley Cyrus terá Elton John e Chad Smith em álbum de covers do Metallica

PUBLICIDADE

Após lançar o disco “Plastic Hearts”, em que se inspira no rock dos anos 1980, a cantora Miley Cyrus, 28, afirmou que está gravando um disco de covers do Metallica.

E as parcerias podem surpreender. Cyrus já gravou uma versão de “Nothing Else Matters” com Elton John tocando piano, e também terá o violoncelista Yo-Yo Ma e o baterista do Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, nas demais canções.

Ela mesma acredita que pode ser um trabalho confuso para os seus fãs, por se tratar de uma banda que teve auge do sucesso nos anos 1990. E, ainda, com parcerias de músicos e artistas de estilos totalmente diferentes.

“Quer dizer, ter Elton John, Metallica e eu … adoro quando os ingredientes não se encaixam perfeitamente”, disse ela. “Ou parece uma mistura que ninguém jamais faria, e você precisa ter alguém como [o produtor da música, Andrew] Watt, que correrá esse risco.”

Cyrus deu a declaração durante uma entrevista à rádio inglesa Capital FM. O projeto se chamará “All-Stars”.

