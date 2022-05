Michelle Barros se demite da Globo e diz querer explorar novas áreas

A partir de agora, ela conta que está “mergulhando no desconhecido”, mas que quer enveredar para as redes sociais

A jornalista e apresentadora Michelle Barros, 42, anunciou na tarde desta quinta-feira (12) que deixará a Globo após 12 anos. Ela diz ter pedido demissão. Acostumada a substituir apresentadores nos principais jornais matinais e vespertinos e de fazer a cobertura do Carnaval paulistano, agora ela se despede e quer explorar outras áreas.

Pelas redes sociais, contou que a experiência a fez amadurecer e que hoje tem mais “casca” para tomar essa decisão. “Estive em todas as bancadas de Sampa. Aprendi com um time de primeira, inspirei-me, evoluí”, comentou.

“Faz tempo já que sinto que fechei um ciclo. E nunca tive medo de me lançar completamente no que acredito. Decidi que vou me abrir para isso: novos formatos, novas histórias, novas perspectivas”, emendou.

A partir de agora, ela conta que está “mergulhando no desconhecido”, mas que quer enveredar para as redes sociais, YouTube, Instagram, eventos, encontros e que também quer finalizar sua graduação em direito no final do ano.

“Enfim, estou indo e espero que vocês estejam comigo seja lá onde eu estiver. A nossa vida é o que a gente faz dela. E eu sempre vou poder dizer: ‘Eu tentei’. Obrigada, de coração”, postou.

Nos últimos tempos, a Globo tem perdido muitos profissionais. Já se despediram da emissora nomes como Chico Pinheiro, Carlos Tramontina, Renato Machado, Alberto Gaspar, Ari Peixoto, José Hamilton Ribeiro, Eduardo Faustini, Isabela Assumpção, Marcos Uchoa, Francisco José e Linhares Júnior.