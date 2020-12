Michel Teló lança EP “Para Ouvir no Fone” e clipe de “O Tempo Não Espera Ninguém”

PUBLICIDADE

O que realmente importa para cada um? Quando vai sobrar tempo para a gente aproveitar as coisas boas da vida? O novo EP “Para Ouvir no Fone”, de Michel Teló, gravado durante a quarentena é um projeto especial desenvolvido pelo cantor, que reúne sete faixas, nas quais a música empresta melodia para a mensagem. As canções surgiram antes mesmo da pandemia e nasceram do desejo do cantor de falar um pouco das coisas simples da vida e da loucura insana que todos vivemos. Ouça aqui .

Com letras mais introspectivas, ele foi feito para ouvir com a alma e para se reconectar. Apesar de ser diferente de tudo o que Michel já fez, o projeto tem muita influência do que o cantor ouve, como Almir Sater e John Mayer.

As músicas falam de momentos simples e únicos da vida. “São canções mais reflexivas, para a gente pensar um pouco sobre a vida, sobre as coisas simples que realmente importam, como tomar um café coado com um amigo, conversar à toa e entender frases clichês como: a felicidade está no caminho”, diz Michel. “Quero que as pessoas parem para ouvir mesmo e não que seja somente um fundo musical.

Estou ansioso para mostrar um lado diferente do cantor Michel, vai ser um EP para acalentar o coração, quero que ele alcance muita gente e que todos possam pensar sobre o que vão fazer com o tempo delas quando tudo isso acabar”, completa contando o quanto vem refletindo sobre a vida atribulada que vive desde os 12 anos.

As faixas são: “Pra Ouvir no Fone” (Teófilo Teló/Thiago Mart), “Motivos” (Teófilo Teló), “Dia Nada a Ver” (Teófilo Teló), “Café Coado” (Teófilo Teló, Guilherme Bumlai), “Sonhos e Planos” (Michel Teló/ Teófilo Teló), “O Tempo Não Espera Ninguém” (Michel Teló/ Teófilo Teló) e “Verão de um Amor Caipira” (Teófilo Teló).

O EP chega acompanhado do primeiro clipe da canção “O Tempo Não Espera Ninguém”. Gravado em São Luiz do Paraitinga, o curta é uma vontade antiga de Michel. “Toda vez que sobrevoava as montanhas, indo ou voltando de uma turnê ou show, ficava olhando lá embaixo a paisagem e pensava que queria mesmo estar lá, vendo o pôr do sol, respirando aquele ar, vivendo um pouco daquela tranquilidade.”, conta Michel. Durante o clipe, ele toca violão no entardecer, só com a luz do pôr do sol. Assista aqui .

“A real é que ninguém sabe o que de verdade se passa na vida e no coração de cada um. Cada um mostra o que quer nas redes sociais. Não necessariamente a verdade. Esse álbum soa quase como um desabafo. Traz um pouco do Michel do interior, e do interior do Michel, sabe? Então, quem tiver a fim de sinceridade pode dar play, reflete comigo… se emociona, deixa a música tocar seu coração e compartilhe alegria com as pessoas que realmente importam para você. Não dá pra dizer que não mexeu com todos nós o que rolou no mundo esse ano né?!”, conclui Michel.