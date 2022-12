Mestra Martinha do Coco entrevista artistas da cidade no seu programa, o Coco Café

Série será veiculada no Youtube, onde Martinha conversa em tom divertido e descontraído com personalidades do Distrito Federal

A mestra Martinha do Coco, que há mais de quinze anos produz arte e cultura popular na cidade do Paranoá e em todo Distrito Federal, é incontestável em seus saberes e fazeres, e também na descontração. E nessa energia, a Mestra segue a sua caminhada, conversando com quem faz parte de sua história, em um programa especial e virtual. É o “Coco Café – Celebração da Cultura dos Encontros”, que tem como proposta a interação da mestra Martinha com artistas, gestores, gestoras culturais e intelectuais conectados às pautas de transformação social, educação, arte, cultura, negritude e afetos. O programa terá 16 episódios, e será lançado no dia 14 de dezembro, quarta, às 20h, com live, exibição do episódio e pocket show. E no dia 17 e 18, os 15 episódios serão lançados compondo o Festival Coco Café. Após os lançamentos, os episódios estarão disponibilizados no Youtube.

O Coco Café é realizado com fomento do Fundo de Apoio a Cultura e tem direção de Vladimir Luz e Cleudes Pessoa, e é realizado pelo Território Cultural do Paranoá. O projeto é o registro de experiências, saberes e narrativas em forma de Web Série, para assim manter um arquivo sobre a Mestra, para atuais e futuras gerações, com prosas e memórias de Martinha do Coco e seus convidados.

Confira a programação:

14/12 – Quarta-feira -20h

Uilson Bebel

17/12 – Sábado – Festival

Cristiane Sobral – 14h

Delsione – 15h

Manu Matusquella – 16h

Eliana Costa – 17h

Januário JR. – 18h

Nego William – 19h

Prethaís – 20h

Fábio Felix – 21h

18/12 – Sábado – Festival

Cleudes Pessoa – 14h

Ju Pagul – 15h

Rômulo Andrade – 16h

Mãe Baiana – 17h

Kajú – 18h

Valdir de Castro – 19h

Lirys Catharina – 20h