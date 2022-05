Messi é atleta mais bem pago do mundo e Neymar ocupa 4ª posição

Ranking feito pela Forbes conta com estrelas do futebol, tênis, basquete e boxe

A revista Forbes divulgou recentemente a lista dos atletas mais bem pagos do mundo em 2022. Desta vez, o astro do Paris Saint-Gemain, Lionel Messi, 34, assumiu o topo da lista pela segunda vez, desbancando o irlandês Conor McGregor, que liderou o ranking há um ano.

Messi tem uma fortuna avaliada em US$ 130 milhões, o que equivale a cerca de R$ 667,86 milhões. O atleta argentino já esteve em 1º lugar no ano de 2019. O segundo lugar é ocupado por LeBron James, craque do Los Angeles Lakers da NBA, com US$ 121,2 milhões, cerca de R$ 623,4 milhões.

O terceiro lugar é ocupado por Cristiano Ronaldo, atacante português do Manchester United, com US$ 115 milhões, cerca de R$ 591,5 milhões. Já o quarto lugar da lista é ocupado por Neymar, também do Paris Saint-Germain. O brasileiro tem uma fortuna avaliada em R$ 95 milhões, o equivalente a R$ 488,7 milhões.

O top cinco da lista é completo pelo jogador de basquete Stephen Curry, do Golden State Warriors, com US$ 92,8 milhões (cerca de R$ 477,3 milhões). A lista conta com 10 nomes do esporte, e nesta edição, nenhuma mulher ocupa as posições.

Em sexto lugar está Kevin Durant, estrela do Brooklyn Nets da NBA, com US$ 92,1 milhões (R$ 473,7 milhões); na sequência estão o tenista Roger Federer com US$ 90,7 milhões (R$ 466,5 milhões) e o boxeador Saúl Canelo Alvarez com US$ 90 milhões (R$ 462,9 milhões).

Com o 9º lugar, está o astro do futebol americano Tom Brady com US$ 83,9 milhões (R$ 431,6 milhões), e no 10º Giannis Antetokounmpo, do time Milwaukee Bucks, com US$ 80,9 milhões (R$ 416,1 milhões). Juntos, os 10 atletas embolsaram US$ 992 nos últimos 12 meses, mais de R$ 5 bilhões.