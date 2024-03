Mesmo sem direitos de transmissão, Band tenta faturar R$ 80 milhões com Olimpíada de Paris

A Band não transmite uma Olimpíada em TV aberta desde 2016, quando exibiu os jogos do Rio

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS)

A Band está tentando viabilizar uma cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris, que acontecerá a partir de julho, no mercado publicitário. A emissora do Morumbi (zona sul de São Paulo) não vai exibir a competição poliesportiva.

A reportagem teve acesso ao pacote, oferecido para agências de publicidade. São, ao todo, quatro cotas que custam cerca de R$ 20 milhões cada, segundo preço de tabela.

Em negociações, a emissora costuma praticar descontos entre 80% e 90%. O valor será usado para bancar projetos e envio de repórteres, além de fazer a emissora lucrar.

A Band não transmite uma Olimpíada em TV aberta desde 2016, quando exibiu os jogos do Rio. Na TV paga, o BandSports fez a transmissão dos Jogos de Tóquio, em 2021.

Os Jogos Olímpicos de Paris começam no dia 26 de julho. Na TV, apenas a Globo tem direito de exibir os jogos, com previsão de mostrar mais de 200 horas de transmissões, acompanhando de perto a trajetória dos atletas brasileiros.

No SporTV, serão quatro canais disponíveis, sendo um deles com sinal 4K durante as competições. Para acompanhar as disputas de forma ampla e aprofundada, o canal esportivo promete mais de 500 horas ao vivo, com 100% do evento exibido.

Já o Globoplay reunirá no streaming as coberturas da TV Globo e do SporTV. A plataforma disponibilizará até 45 sinais para trazer todas as disputas no momento em que elas estiverem acontecendo.

No digital, a Cazé TV, do streamer Casimiro Miguel, também fará a transmissão.