‘Me confundiram com Celso Portiolli’, brinca Silvio Santos ao retornar ao SBT

O apresentador Silvio Santos retornou ao SBT para as gravações do “Programa do Silvio Santos” e Patricia Abravanel compartilhou os bastidores em suas redes sociais.

Em seu perfil do Instagram, a apresentadora e filha do artista mostrou o momento emocionante do retorno do pai ao auditório. “Tenho a impressão que vocês iam me confundir com o Celso Portiolli. Entre mim e o Celso Portiolli nem precisamos comparar que eu sou muito mais bonito!”, brincou o apresentador com a plateia.

Em outro momento, Liminha Sampaio também apareceu para brincar com o pessoal: “Quando vocês chegaram vocês viram os artistas?”. “Não”, respondeu a plateia. “Como não viram? Estavam todos pendurados na parede”, brincou.

Na legenda, ela escreveu: “Domingo promete muita alegria! Impressionante como Silvio Santos se reinventa. Inacreditável que no auge dos seus 91 anos ele se levanta como um gigante pronto para “transpirar” sua alegria única e personalidade singular. Todos com muita saudade!!! Que vida inspiradora. Você é MUITO amado!”.

Nos comentários, amigos de profissão e fãs comemoraram. “Muito amado”, afirmou Eliana. “Emocionante!”, comentou uma seguidora. “Que lindo”, completou mais uma.

Antes de pisar na emissora, Silvio Santos foi ao salão de cabeleireiro para dar adeus aos fios brancos. O passo a passo da pintura do cabelo de Silvio Santos foi registrado pelo seu cabeleireiro Jassa. No Instagram, o profissional que cuida do cabelo do “homem do baú” há anos o mostrou brincando que estava buscando a tintura para ‘sair mais jovem’.