Mc Mirella aparece abraçada com Harry Jowsey

A cantora está curtindo uma viagem de férias em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos, ao lado dos amigos

MC Mirella tem aproveitado bastante sua viagem a Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos. A artista alugou uma mansão no local, e postou uma foto com o participante do reality show “Brincando com Fogo”, Harry Jowsey, dando o que falar.

Além de fazer um tour pela casa que alugou nos Estados Unidos, Mirella compartilhou um pouco do seu dia a dia na viagem. Nos stories do Instagram gravou tudo e posou ao lado de Jowsey, também conhecido como “o australiano que quer conquistar o coração de Mirella”.

Foto/Reprodução

Na sequência, o youtuber Matheus Mazzafera anuncia: “A Mirella está apaixonada. Amanhã tem desafio de casal lá no meu canal”. Por sua vez, a famosa dá risada e continua vendo um vídeo seu com o participante do “Brincando com Fogo”.

Harry Jowsey atraiu os holofotes depois de comemorar o divórcio de Mirella e Dynho Alves. No TikTok, o famoso postou um vídeo brincando que estava a caminho do Brasil agora que ela estava solteira.