Mattel lança Barbie com aparelho auditivo e Ken com vitiligo

A Mattel acaba de lançar a coleção 2022 de Barbies Fashionistas. Agora, tem boneca com aparelho auditivo e Ken com vitiligo.

A ideia da empresa é permitir que as crianças reproduzam ainda mais histórias que veem no mundo ao seu redor. No Brasil, os novos modelos da linha Barbies Fashionistas poderão ser encontrados a partir de 1 de julho.

A vice-presidente executiva da Mattel e chefe global da Barbie, Lisa McKnight, chegou a afirmar que quer levar mais representatividade para os consumidores.

“É importante que as crianças se vejam refletidas no produto e incentivem a brincadeira com bonecas que não se parecem com elas para ajudá-las a entender e celebrar a importância da inclusão”, disse.

Na linha de produtos da marca, há ainda uma Barbie com perna mecânica e uma outra de cadeira de rodas. A linha Barbies Fashionistas já conta com mais de 175 bonecas com diferentes corpos, cabelos e tons de pele.