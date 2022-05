MasterChef Júnior: Após sete anos, Band retoma versão infantil da competição

Primeira edição foi marcada por assédio nas redes a participante de 12 anos

A Band anunciou nesta segunda-feira (30) que vai retomar o MasterChef Júnior, versão infantil da competição culinária que é um dos carros-chefes da emissora. Voltada para participantes de 8 a 13 anos, a atração está com inscrições abertas no site do canal.

Para participar, os pais devem preencher uma ficha, além de enviar uma foto e um vídeo das crianças interessadas em integrar o elenco da atração. A estreia é prometida para este ano, com transmissão na TV aberta e na TV paga (pelo Discovery Home & Health), além de pela internet e pelas plataformas BandPlay e discovery+.

A única vez que a versão infantil havia sido realizada no Brasil foi em 2015 –nos Estados Unidos, está em exibição a oitava temporada. Na época, a participante Valentina Schulz, então com 12 anos, foi alvo de uma série de comentários machistas e de cunho sexual nas redes sociais.

Ao lerem os comentários pedófilos dos internautas, diversas mulheres usaram as redes sociais para dizer que também haviam sido vítimas de assédio com pouca idade. A hashtag #primeiroassédio, que se tornou campanha, foi utilizada para centralizar os relatos.

Recentemente, Schulz relembrou o caso em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo. “Quando fui pela primeira vez na Delegacia da Mulher, levei todos os prints, nomes e endereços, tudo comprovado”, afirmou. “Estava com meus pais e minha advogada. Ainda assim, ouvi que eles não iriam abrir o inquérito policial porque a polícia tinha coisa mais importante para fazer.”

“Aquilo foi muito traumático para mim”, lamentou. “Foi tanto que, aos 15 anos, eu fui estuprada e não denunciei. O motivo do meu silêncio foi o linchamento. Quem tem a coragem e denuncia como a Mari Ferrer, é humilhada publicamente.”