MasterChef emula BBB e terá ‘conversa com o eliminado’

MARIA PAULA GIACOMELLI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O reality show culinário MasterChef Brasil chega a sua 11ª edição. A estreia está programada para a próxima terça-feira (28), às 22h30, na Band.

Desde 2014 no ar, a competição vai oferecer um prêmio recorde ao vencedor. Quem conseguir encarar os desafios vai levar para casa R$ 350 mil. O início da nova edição vai ser diferente das anteriores, com a divisão entre dois grupos.

Os 23 selecionados não vão saber da existência da outra turma. Vai ser apenas na quinta semana, com a impressão de jogo já encaminhado, que os dois grupos vão se encontrar.

Outra novidade dos novos episódios é um “momento fofoca”, como definiu Ana Paula Padrão em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (22), da qual a reportagem participou.

O quadro vai ser apresentado por Mariana Belém no YouTube com o eliminado da semana. Ao lado de Raul Lemos, vice campeão da 2ª edição, a filha de Fafá de Belém vai ser a anfitriã do QG MasterChef – Entrevista com o Eliminado para falar sobre a prova e os desafios.

“Eu sou super fofoqueira. Mas assim, eu quero saber todas [as fofocas], mas não necessariamente espalho. [No mundo dos famosos] Tem um monte”, conta. “Dos participantes, eu quero saber quem ele ama, quem odeia, com quem flertou.”

Ela conta que, do momento da eliminação até a gravação da conversa, os ex-candidatos chegam mais calmos, mas que os questiona sobre possíveis desentendimentos.

“Eu já falo antes ‘aqui é outro clima, não vamos ficar analisando ninguém, queremos saber da sua vida’. É bom para saber como está o pós do programa, o que mudou, e aí aproveito e pergunto de alguma situação específica. Como eles não ligam muito, saem falando.”