Masterchef Brasil terá final gravada em duas versões

Band segue estratégia adotada em função da pandemia, mas não descarta mudança de planos

Não que a pandemia tenha acabado, infelizmente, mas o fato de todas as emissoras já terem retomado as produções de praxe não significa que tudo tenha voltado a ser como antes da Covid. A Band não planeja ainda fazer uma final do Masterchef Brasil ao vivo, como acontecia antes de março de 2020.



O desfecho da atual temporada será devidamente gravado, com duas versões, para evitar que o resultado vaze. À coluna, a diretora Marisa Mestiço disse que este é o planejamento no momento, mas não está ainda descartada uma mudança de ideia mais adiante, próximo da data de exibição da final, a depender do quadro de contaminação da Covid no país.

“A gente precisa manter as regras, e a gente vai ver mais lá pra frente se vale a pena fazer uma versão ao vivo. Como a gente está num ano de retomada, se surgir uma oportunidade legal de fazer uma festividade, ok”, afirmou.

“Geralmente eu fazia tudo gravado e o anúncio ao vivo. Dessa vez eu posso gravar, como aconteceu no ano passado. A parte chata é gravar duas versões”, explica. Como um jurado não conhece a nota do outro, o trio não fica sabendo automaticamente do resultado, a não ser que conversem entre si longe das câmeras.

FOGÃO NÃO TEM IDADE

Este ano, o Masterchef Brasil ocupará todas as noites de terça-feira na Band até dezembro, sempre sob o comando de Ana Paula Padrão. Após a atual temporada, com amadores, a equipe gravará uma nova temporada com chefs profissionais, modelo que não era feito havia quatro anos. Na sequência, virá o primeiro Masterchef +, com candidatos acima de 60 anos, seguido de uma nova versão do Masterchef Júnior, com crianças e adolescentes.

Esta semana, a produção fez o último teste presencial para fechar o elenco do MasterChef+.

“A gente tá muito animado porque o mote é a comida de família, então vai ser muito interessante a gente ver a referência do que é o histórico do Masterchef. Todo mundo que chega aqui traz consigo a memória emotiva da cozinha de família. Então, vai ser muito legal dar protagonismo para quem é a inspiração disso”, conta a diretora, que conversou com a coluna nos novos estúdios do programa, gravados agora nos históricos Estúdios Vera Cruz, em São Bernardo, alugados pela Band por três anos.

A produção escolherá 20 candidatos inscritos, mas como a temporada de Masterchef + terá apenas cinco episódios, haverá uma outra peneira antes do início da competição propriamente dita. A previsão de exibição é para novembro, antecedendo uma nova temporada, também curta, com crianças, o Masterchef Junior.