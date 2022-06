Marvvila lança primeiro DVD ao vivo

‘’Marvvila Na Área’’ conta com 13 faixas e diversas particicipações

Se consolidando como o novo destaque do pagode, a cantora Marvvila se prepara para lançar o seu primeiro grande projeto, o DVD ao vivo ‘’Marvvila Na Área”. O álbum audiovisual conta com a participação de grandes nomes da música brasileira, como Belo, Sorriso Maroto, Dilsinho, Xande de Pilares e Di Propósito, além de artistas do rap e do funk, como Rebecca, PK e MC Don Juan. Gravado no final de 2021, o DVD chega em todas as plataformas digitais à meia-noite do dia 24 de junho. No Youtube, os clipes estarão disponíveis no canal da artista a partir do meio-dia.

Aquecendo o público para o lançamento do disco, Marvvila liberou três singles do DVD antes da grande estreia e eles acumulam números impressionantes. Lançado em dezembro de 2021 como o primeiro single do disco, “A Pagodeira”, que conta com a participação de MC Don Juan e Pk, ultrapassou 12 milhões de streams nas plataformas digitais e, recentemente, recebeu a certificação oficial de Disco de Ouro. O segundo single lançado foi “Vendaval”, com participação do cantor Belo, que alcançou 8 milhões de streams. Em maio deste ano, Marvvila lançou o terceiro single do projeto, “Convite”, com a participação de Dilsinho.

‘’Marvvila Na Área’’ conta com 13 faixas e, delas, quatro são regravações e sete são inéditas. Além disso, o DVD conta com dois medleys: o primeiro une as faixas ‘’Quando Fui Chuva’’, ‘’Fim de Tarde’’ e ‘’Palpite’’, hits da MPB, e o segundo faz um match entre as canções ‘’Feito Pra Durar’’, ‘’Aquela Foto’’ e ‘’40 Graus de Amor’’, clássicos do pagode. A direção do DVD é de Gabriel Vasconcelos e a produção musical ficou por conta de Umberto Tavares.