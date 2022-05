Marina Ruy Barbosa desabafa: ‘Vocês não sabem o estrago na saúde mental que a internet pode fazer’

Atriz usou suas redes sociais para publicar uma série de mensagens sobre cultura do ódio presente na internet

Ser uma personalidade, além de colher os frutos do sucesso, também tem um ônus em tempos de redes sociais: o ódio destilado por haters. Sobre esse assunto, Marina Ruy Barbosa fez um desabafo no Twitter.

A atriz, que faz psicoterapia, decidiu escrever diversas postagens em que fala sobre saúde mental e o estrago que mensagens negativas provocam no lado emocional dos artistas.

“Hoje fui na terapia e sério vocês não sabem (ou alguns até sabem e fazem de propósito) o estrago na saúde mental que as vezes a internet/mídia pode fazer. Tipo, nada simplesmente passa. Deixa cicatriz”, afirmou.

Marina Ruy Barbosa acrescentou que saúde mental é assunto sério e passou um recado aos internautas: “Não seja o causador da perda de saúde de alguém. Não seja esse tipo de ser de ódio. De amor pra quem você gosta. Se não gosta de x, y e z apenas ignore. Não perca tempo querendo entristecer ou atacar alguém que vc não gosta”.

Para ela, o efeito negativo do ódio dos haters contra as personalidades na internet fará com que artistas se tornem cada vez mais superficiais.

“Vocês vão criar uma geração de ídolos e pessoas da mídia cada vez mais distantes, superficiais e com medo disso tudo. Medo do ódio. Uma geração que muitas vezes vai se afastar de tudo por sobrevivência”, conclui.

Estadão Conteúdo.