Mariana Rios tem negociações avançadas para comandar Ilha Record

Caso ela de fato assine contrato, este será o primeiro trabalho da artista na emissora. Desde 2015 que ela deixou de fazer novelas e tem se dedicado mais à apresentação e à música

A atriz e cantora Mariana Rios, 36, tem negociações avançadas com a Record para se tornar a mais nova apresentadora do canal. A ideia é que ela comande a segunda temporada do reality Ilha Record, cujo primeiro capítulo com famosos está programado para ir ao ar a partir da segunda quinzena de julho.

A emissora confirmou à reportagem essa negociação, mas não informa se o martelo poderá ser batido nos próximos dias. A atração deverá ter 45 episódios e exibição de segunda a sexta. Ficará no lugar do Power Couple que começou recentemente.

Caso ela de fato assine contrato, este será o primeiro trabalho da artista na emissora. Desde 2015 que ela deixou de fazer novelas e tem se dedicado mais à apresentação e à música.

Nascida em Araxá (MG), Mariana começou a cantar aos 7 anos, aos 10 teve a sua primeira banda e nunca mais parou de cantar. Ela já lançou CD e um EP com músicas para louvar a Deus. “Eu sou espírita kardecista, rezo todos os dias e converso com Deus o tempo inteiro. Nesse momento que a gente passou e está passando [com a pandemia] essa conexão com o universo é importante”, disse em entrevista recente ao portal F5.

Antes de participar do Show dos Famosos, em 2021, a atriz foi muito elogiada durante sua participação no reality musical PopStar (Globo), em 2017. De lá para cá, a atriz avalia que amadureceu muito, se tornando uma pessoa menos ansiosa e estressada. “Hoje eu sou completamente diferente até pelas coisas que vão acontecendo na nossa vida. A gente vai amadurecendo, o tempo faz isso desde que você esteja nessa busca.”