Mariana Rios é a nova apresentadora do Ilha Record

A artista assinou o contrato com a emissora para apresentar o reality, que deverá ter 45 episódios e exibição de segunda a sexta

A atriz, cantora e apresentadora Mariana Rios, 36, assinou contrato e é a nova apresentadora do reality Ilha Record. Essa informação havia sido antecipada pelo F5 no começo de maio. Na ocasião, ela tinha negociações avançadas com o canal.

Pelas redes sociais, Rios agradeceu pela oportunidade. “Começando uma nova história. Obrigada, Record, pela confiança. Esse é um dos dias mais felizes da minha vida”, celebrou.

A atração deverá ter 45 episódios e exibição de segunda a sexta-feira. Ficará no lugar do Power Couple que começou recentemente. Ela substitui Sabrina Sato, a antiga apresentadora que agora está na Globo.

Este será o primeiro trabalho da artista na emissora. Desde 2015 que ela deixou de fazer novelas e tem se dedicado mais à apresentação e à música.