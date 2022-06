Maria sensualiza em pole dance e Linn da Quebrada manda cantada

A ex-bbb compartilhou com seus seguidores nas redes sociais um vídeo praticando e recebeu uma série de elogios

Maria, de 21 anos, compartilhou com seus seguidores em seu Instagram, nesta terça-feira (7), um vídeo em que aparece fazendo uma coreografia sensual no pole dance. Linn da Quebrada, colega de reality que chegou a beijá-la no programa, por sua vez, não resistiu e passou algumas cantadas nos comentários.

“Primeira vez no spin (barra giratória) e esse combo foi com meu lado esquerdo (sou destra)!!!!! aaaaa – no pole dance, a gente faz os mesmos movimentos para os dois lados – tô que nem pinto no lixo”, escreveu a atriz e cantora.

Nos comentários, Linn da Quebrada aproveitou para passar várias cantadas na amiga. “Caraca, p*rra, Maria, que vitória é essa. Eu amaria. Deixa?”, escreveu a cantora. E Maria responde: “Claro que deixo”.

Logo depois, Linn deixa outra mensagem: “Oie, vamo?”. E Maria, mais uma vez, corresponde ao flerte: “Boraaa”. Lina ainda investe em uma cantada ainda mais direta: “Me chama de polinn dance e se agarra em mim”. E Maria não deixa por menos: “Dá confiança assim não que eu vou, hein”.