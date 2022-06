Mari Bridi reduz seios, tira pele da barriga e mostra resultado do novo corpo

“Dá nervosinho ficar sem cinta, acho que vai cair tudo”, escreveu a atriz na legenda da publicação do resultado da série de plásticas

A atriz Mariana Bridi, 36, resolveu mudar o visual. Ela foi submetida a uma série de plásticas para reduzir o tamanho dos seios e retirar peles excedentes da barriga da época das gestações. O resultado ela mostrou nas redes sociais.

“Primeira foto colocando o corpinho para jogo sem cinta real, posando para vocês, amores. Mas confesso que ainda me dá nervosinho de ficar sem [cinta], acho que vai cair tudo”, postou.

Famosos e amigos a elogiaram. “Tá linda”, escreveu a jornalista Monalisa Duperron. “Gata”, comentou a atriz Juliana Silveira.

A cirurgia foi feita em abril e todas as etapas do processo foram compartilhadas com os seguidores. Ela teve, inclusive, um problema pós-operatório com uma infecção na região da barriga.

Antes da operação, Mari compartilhou o que seria feito. “Vou aproveitar e retirar também o excesso de pele que ficou na minha barriga, que é algo que eu demorei para aceitar que realmente me incomodava”, disse ela, mãe de Valentim, 3, e Aurora, 7, filhos com o ator Rafael Cardoso, 36.