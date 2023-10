em Brasília com o show…

“Saída de Emergência”

O 5º especial de comédia do Márcio Donato é simplesmente hilário.

Destacando-se por sua versatilidade em abordar variados temas em cima do palco, Márcio é conhecido por sempre demonstrar indignação e temperamento explosivo, desabafando tudo de uma maneira muito engraçada que faz todo o público cair na gargalhada.

O comediante, integrante do grupo 4 AMIGOS, começou sua vida no stand up comedy em 2010. O sucesso não demorou muito a aparecer e com ele as inevitáveis viagens.

Viajar parecia algo magnífico no começo, mas com o tempo esse costume passou a incomodar bastante. Nesse show, o humorista conta seus contratempos em sua intensa rotina de viagens, tudo o que ele presencia e seus maiores tormentos nas logísticas de vôos e do aeroporto. Em forma de desabafo e sem tolerância, como foram os últimos quatro especiais, Márcio conta alguns do dias mais marcantes no trajeto da sua casa para seus espetáculos,

Você vai se identificar e gargalhar com o espetáculo “Saída de Emergência”. Apresentação única em Brasília, no dia 05 de Novembro, no Teatro CAESB Águas Claras.

Programe-se:

MÁRCIO DONATO em“Saída de Emergência”.

Local: Teatro CAESB Águas Claras

Data: 05.11 às 20:00

Link para compra: https://linktr.ee/belugaeventos

www.ingressodigital.com

Pontos de venda (SEM TAXA de conveniência):

– Asa Norte: Viva Paleteria – Shopping Liberty Mall

– Asa Sul: Cumarim Steaks and Burgers – 204 Sul

– Águas Claras: Cumarim Steaks and Burgers – Rua Manacá

Classificação indicativa: 14 anos

Informações: (61) 99212.9500 ou (61) 98109.9080