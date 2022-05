Marcela Mc Gowan muda o visual e fica morena

“Estou em um novo momento”, afirmou a médica e ex-bbb sobre sua transformação no cabelo em uma entrevista a ‘Splash’

Marcela Mc Gowan, de 33 anos, diz que acredita que transformações no visual também podem ser um reflexo de mudanças internas. A médica e ex-bbb, que estava loira, surgiu com os cabelos mais escuros e prometeu uma nova fase profissional.

Em um bate-papo com a ‘Splash’, Marcela disse ser fã de mudanças, apesar de ainda não poder dar detalhes da novidade na própria carreira.

“Eu amo mudanças, e eu estou prestes a começar uma fase muito importante da minha vida, muito especial, que vou dar spoiler só mais para frente… Mas, para refletir essa fase de mudança, mudar o cabelo é sempre uma boa!”, disse Marcela, que mudou o visual em ação promovida pela Niely Cor&Ton.

Marcela, que fala muito sobre autocuidado e acredita ser uma das vozes ativas do empoderamento feminino nas redes sociais atualmente, também compartilhou um pouco da sua rotina de beleza.

“Não consigo fazer um ritual de autocuidado igual todos os dias, mas eu sempre tento tirar algum momento para mim no meu dia. Uma coisa que eu amo fazer é tomar banho no escuro, tendo aquele momentinho para mim. E aí, o que eu conseguir implementar na minha rotina, vou aos pouquinhos. Mas também tento não me cobrar, para que isso seja um momento prazeroso, e não uma coisa que eu tenho que dar ‘check’ todo dia”, afirmou.