MAM divulga artistas do 37º Panorama da Arte Brasileira, que debate a barbárie

A equipe de curadores conta com Claudinei Roberto, Vanessa Davidson, Cristiana Tejo e Cauê Alves, reúne 26 nomes, entre artistas e grupos

O Museu de Arte Moderna de São Paulo, o MAM-SP, anunciou nesta quarta (25) os nomes que farão parte do 37º Panorama da Arte Brasileira, com abertura marcada para 23 de julho no museu.

“Sob as Cinzas, Brasa”, comandado pela equipe de curadores formada por Claudinei Roberto da Silva, Vanessa Davidson, Cristiana Tejo e Cauê Alves, reúne 26 nomes, entre artistas e grupos, como Jaime Lauriano, Lais Myrrha, Giselle Beiguelman e Xadalu Tupã Jekupé.

Segundo a instituição, a seleção de obras gira em torno do enfrentamento à barbárie e de ideais da civilização que causam atrito com uma busca por pluralidade. Com isso, mobilizaram artistas de gerações e repertórios diferentes (veja lista completa a baixo).

A série de mostras do Panorama da Arte Brasileira teve sua primeira edição em 1969, quando o MAM-SP se instalou na marquise do parque do Ibirapuera.

A última edição aconteceu antes da pandemia, em 2019, com o tema do sertão. Na ocasião, a curadora Júlia Rebouças reuniu 29 artistas –como Antonio Obá, Cristiano Lenhardt, Dalton Paula, Paul Setúbal e Regina Parra.

Em 2017, a mostra foi marcada por polêmicas com a apresentação da performance “La Bête”, de Wagner Schwartz, que foi acusada de incitação à pedofilia depois da divulgação de um vídeo em que uma menina tocava seu corpo nu.

Confira a lista completa dos artistas que participam da 37º edição do Panorama da Arte Brasileira:

Ana Mazzei (São Paulo, SP, 1980)

André Ricardo (São Paulo, SP, 1985)

Bel Falleiros (São Paulo, SP, 1983)

Camila Sposati (São Paulo, SP, 1972)

Celeida Tostes (Rio de Janeiro, RJ, 1929)

Davi de Jesus do Nascimento (Pirapora, MG, 1997)

Éder Oliveira (Timboteua, PA, 1983)

Eneida Sanches (Salvador, BA, 1962) e Tracy Collins (Nova York, EUA, 1963) (LAZYGOATWORKS)

Erica Ferrari (São Paulo, SP, 1981)

Giselle Beiguelman (São Paulo, SP, 1962)

Glauco Rodrigues (Bagé, RS, 1929)

Gustavo Torrezan (Piracicaba, SP, 1984)

Jaime Lauriano (São Paulo, SP, 1985)

Lais Myrrha (Belo Horizonte, MG, 1974)

Laryssa Machada (Porto Alegre, RS, 1983)

Lidia Lisbôa (Guaíra, PR, 1970)

Luiz 83 (São Paulo, SP, 1983)

Marcelo D’Salete (São Paulo, SP, 1979)

Maria Laet (Rio de Janeiro, RJ, 1982)

Marina Camargo (Maceió, AL, 1980)

Nô Martins (São Paulo, SP, 1987)

RODRIGUEZREMOR (Denis Rodriguez [São Paulo, SP, 1977] e Leonardo Remor [Estação, RS, 1987])

Sérgio Lucena (João Pessoa, PB, 1963 )

Sidney Amaral (São Paulo, SP, 1973

Tadáskía (Rio de Janeiro, RJ, 1993)

Xadalu Tupã Jekupé (Alegrete, RS, 1985)