Maisa comemora 20 anos com viagem à Itália

A artista irá compartilhar os momentos da viagem com suas duas amigas com seus seguidores nas redes sociais

É quase inevitável olhar para Maisa Silva hoje e não pensar: como o tempo passa! A jovem, que cresceu sob os olhos do público, completa 20 anos neste domingo, 22, com uma trajetória artística e empreendedora de sucesso.

Para celebrar a data, a atriz programou uma viagem para a Itália com duas amigas, que começou no sábado, 21.

Com a hashtag #Maisa20, ela vai compartilhar momentos da viagem com os seguidores, e o primeiro conteúdo foi um minivlog do trajeto até Capri.

Em formato de reels, ela mostrou a partida no avião e alguns fragmentos da cidade, com um pôr do sol deslumbrante. O vídeo é embalado pelo som de Acorda Pedrinho, de Jovem Dionísio, música que viralizou no TikTok e alcançou o topo do Spotify Brasil.

“Trio de ataque takes Capri! A viagem #Maisa20 começou e eu não poderia estar mais feliz. Sonho realizado”, escreveu.

Nos stories, ela também falou sobre o momento. “É a realização de um sonho. Vai ser um aniversário inesquecível.”