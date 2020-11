Mais um hit: cantor Tierry lança ‘Hackearam-me’ em parceria com Marília Mendonça

PUBLICIDADE

Oh Rita, volta desgramada / Volta Rita que eu perdoo a facada / Oh Rita, não me deixa / Volta Rita que eu retiro a queixa. Estourado no Brasil com o hit Rita, o cantor Tierry lança, nesta sexta-feira (13), um EP com quatro canções do DVD Acertou na Mosca, gravado em Goiânia, em agosto deste ano, com destaque para a música Hackearam-me, que dividiu a voz com a Rainha da Sofrência, Marília Mendonça.

O cantor baiano que nos últimos meses vem fazendo grande sucesso no país, com o single Rita – que está entre as 50 mais tocadas no Brasil, e atualmente figura na 9º posição. O clipe da canção conta com mais de 27 milhões visualizações no YouTube em três semanas de lançamento oficial, além de mais de 15 milhões de plays no Spotify.

Além de Rita, do disco Aô Saudade da Mãe dos Meninos lançado em junho, ele possui hits com letras irreverentes como Motoboy do Delivery – do mesmo disco -, HB20 e Cracudo. As duas últimas são do álbum Acertou na Mosca, lançado no início do ano – e que está com o DVD para ser lançado nos entre os próximos meses-, e com letras que também falam de sofrências envolvendo traição e abandono.