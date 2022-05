Maíra Cardi usa foto falsa de Luísa Sonza para fazer antes e depois de emagrecimento

A influencer publicou a comparação e quando os fãs da cantora perceberam, Maíra excluiu e não comentou sobre o erro

A coach e influencer fitness, Maíra Cardi é dona de um programa de emagrecimento, e utiliza as redes sociais para mostrar famosas que já aderiram ao seu método.

Mais do que citar as artistas, a esposa de Arthur Aguiar decidiu exibir fotos com um “antes e depois”. Mas ao mostrar o resultado de uma dieta que teria feito com a cantora Luísa Sonza, a digital influencer colocou a foto de outra pessoa que não a cantora.

A prova do erro foi viralizada por fãs de Luísa que não a reconheceram no clique e ainda criticaram a estratégia adotada pela influencer. Além disso, com uma busca simples feita pelo jornal ‘EXTRA’ foi mostrado que a loira da foto é a modelo Angelica Maria, que faz campanhas de marcas de roupa plus size, além de fotos sensuais na web.

Maíra Cardi disse ter feito a dieta de Luísa Sonza em 2015. Na época, a artista tinha 17 anos.

“Gente, essa é antiga, antiga. A Luisa me procurou ainda menina, na época que ainda existia o que perder (risos). Em 2015 fiz Luisa”, escreveu Maíra, que criou uma enquete com os seguidores com as seguintes opções: “Gente, ela ficou para sempre seca” e “Não imaginava, você fez todo mundo”.

