‘Maior onda da minha vida’, diz Lucas Chumbo sobre nascimento da 1ª filha

O sufista comunicou a chegada da pequena Maitê nas redes sociais; A recém nascida é fruto do relacionamento com Monise Alves

Lucas Chumbo, 26, usou as redes sociais na noite desta segunda-feira (9) para anunciar o nascimento de sua primeira filha, fruto do relacionamento com Monise Alves. “O meu amor chegou, a melhor e maior onda da minha vida”, escreveu.

A filha do ex-BBB e ex-No Limite se chama Maitê. Nos Stories, a esposa do atleta ainda escreveu uma mensagem para ele. “Coisa mais linda e emocionante descobrir mais uma qualidade sua, papai. Te amo ainda mais! Obrigada por cuidar tão bem da nossa família.”

Foto/Reprodução/Redes Sociais

Maitê nasceu no no hospital Sharp Mary Birch, na Califórnia, nos Estados Unidos. O surfista também fez vídeos de sua esposa amamentando a filha. Chumbo anunciou em novembro do ano passado que seria pai, em uma publicação feita em seu Instagram.

No texto, ele revelou o sexo da bebê e também já contou sobre o nome escolhido. “Uma nova fase começando em nossas vidas meu amor, não tenho nem palavras para descrever o que estou sentindo agora”, escreveu ele na época.

Chumbo foi o quarto eliminado do reality show No Limite (Globo), ficando de fora da disputa pelo prêmio de R$ 500 mil. Com crise gástrica, o participante disse para os colegas de equipe que gostaria de deixar o reality. No BBB 20, ele foi o primeiro eliminado.