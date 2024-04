‘Mães reais se vestem de forma preguiçosa’, diz Rihanna

ANAHI MARTINHO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Mãe exausta, mulher apaixonada, empresária de sucesso e adulta realizada: a nova “skin” de Rihanna veio à tona em uma longa entrevista concedida à revista americana “Interview”.

Aos 36 anos, a cantora conta que recentemente caiu a ficha de que seus fãs estão crescendo junto com ela. “É louco ver que meus fãs são adultos, estão casando e tendo filhos junto comigo. Eu fico: ‘Ei, peraí, vocês tinham 16 anos'”, se diverte a estrela pop.

Mãe de RZA, de quase 2 anos, e Riot, de seis meses, com o rapper A$AP Rocky, ela conta que precisou adaptar a rotina de ícone fashion à nova realidade.

Enquanto Rocky mantém a postura de ídolo da moda masculina, sendo o primeiro homem negro a representar a Dior, Rihanna passou a ter como prioridade vestir primeiro as crianças -e depois vestir algo que não a atrapalhe a pegá-los no colo e que não machuque o rostinho deles. “Mães reais se vestem de forma preguiçosa”, conclui.

“Eu me sinto mulambenta perto desse homem. Estamos indo pegar um avião e ele quer ir com um look completo da Bottega Veneta. E eu querendo ir de moletom. Eu fico: ‘Meu Deus, pareço a assistente dele'”, contou.

Sobre a rotina em família, Rihanna conta que tanto ela quanto o marido trocam fraldas. “Ele nunca fugiu das fraldas, não. Ele coloca a camiseta no nariz quando está muito fedida, é engraçado”, se diverte a estrela pop.

Apertão no bumbum

Um verdadeiro conto de fadas hip hop, o amor de Rihanna e Rocky começou em 2012, nos ensaios do VMA. “Ele apertou minha bunda e todo mundo da equipe ficou muito preocupado, achando que eu ia querer a cabeça dele. E eu falei: ‘Ah, deixa quieto’. E todo mundo ficou: ‘Nossa, ela gosta dele!”, lembrou.

Mas os dois só foram sair juntos mesmo em 2019, após um tempo se encontrando por aí em eventos de moda, shows e lançamentos. “A gente se conhecia há muito tempo. Eu vi ele namorando, ele me viu namorando, a gente se viu solteiro, sabíamos que éramos capazes [de ficar um com o outro] mas também tínhamos noção dos problemas que poderíamos trazer para a vida um do outro. Poderia ser uma história de amor ou de coração partido. E aí, começamos a sair com muito cuidado”, diz.

“Eu só deixei acontecer o que tinha que acontecer. Coloquei Deus no controle. Em relacionamentos anteriores, eu tentava, tentava e tentava, dava meu melhor, e ainda assim sentia que não era o suficiente”, desabafou.

“Quando alguém te vê por completo, acredita em você e pensa que você merece ser a mãe dos filhos dele, é um sentimento maravilhoso. Eu me sinto da mesma forma em relação a ele. Eu simplesmente sabia que ele seria um bom pai”, diz a estrela pop apaixonada, que não descarta ter mais filhos. “Quantos Deus quiser me mandar.”