Mãe de Deolane sofre  importunação sexual, “Eu estava dormindo e acordei com a mão dele no meio das minhas pernas”

Segundo o site do jornal O Globo, a identidade dele não foi revelada. Ele segue detido e aguarda pela audiência de custódia

Solange Alves Bezerra Santos, de 54 anos, mãe de Deolane Bezerra, estava despertando quando percebeu que estava sendo tocada por W. C. Z. R., de 22 anos. Assustada, começou a gritar e a chamar as filhas, as também advogadas Daniele Bezerra Santos e Dayanne Bezerra Santos, irmãs de Deolane, que estavam voltando para o Rio.

Nas redes sociais, Deolane se manifestou em alguns vídeos publicados no Instagram. E falou que alguns internautas a estavam criticando, sobre ela ter dinheiro e a mãe precisar viajar de ônibus.

Em declaração para a Polícia Civil de São Paulo, disse que é garoto de programa, afirmou que estava dormindo e a mão escorregou para o colo da vítima. Ele negou todo o ocorrido. Antes de ser preso em flagrante, houve uma confusão entre ele e Danielle, uma das filhas de Solange, que chegou a partir para cima de W. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Lavrinhas, também no interior de São Paulo, chegou a ser chamada para a ocorrência. No entanto, o registro foi feito pela PM.

O acusado contou que era de Palmas, no Tocantins, mas morava atualmente no Rio de Janeiro e trabalhava como garoto de programa. Ele estava sem documentação, declarou que estava indo fazer um atendimento. O suspeito contou uma versão diferente na delegacia de Queluz, o motivo do delegado regional decretar sua prisão em fragrante

Solange Alves Bezerra, tinha passado o final de semana na capital fluminense e estava voltando para casa, depois de um dos seus irmãos sofrer um acidente na cidade de Vitória de Santo Antão, no interior de Pernambuco. Ela contou que não conseguiu passagens de avião, por isso decidiu voltar de ônibus, depois disso ela deveria seguir para o Nordeste.

W. C. Z. R., na Rodoviária Novo Rio, não teria apresentado nenhum documento de identificação ao comprar o bilhete. Mesmo assim os funcionários da Expresso do Sul deram uma autorização, assinada à mão na nota fiscal da compra da passagem.

Após o ataque, ainda nervosa, Solange teria dito aos passageiros que seguravam o homem: “Eu estava dormindo e acordei com a mão dele no meio das minhas pernas”.

Depois de prestarem depoimento, a vítima e as filhas foram liberadas e seguiram para São Paulo. Já W seguiu para o Fórum de Queluz para a audiência de custódia que irá acontecer na tarde desta segunda-feira.