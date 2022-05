Madonna tem live bloqueada no Instagram e rebate rede social

Madonna divulgou alguns vídeos em que exibia um avatar dela própria em versão NFT, que são tokens não fungíveis. Neles, aparecia nua dando à luz borboletas

A cantora Madonna, 63, teve uma live com um músico bloqueada no Instagram e fez um desabafo na própria rede social após dizer que não tinha ideia do motivo para isso. Ao tentar iniciar o bate-papo, percebeu que não poderia fazer nada e se espantou.

“Estamos bloqueados da live? O que está acontecendo? Eu nunca usei tanta roupa na minha vida, estou sem palavras”, disse Madonna. Na última semana, Madonna divulgou alguns vídeos em que exibia um avatar dela própria em versão NFT, que são tokens não fungíveis. Neles, aparecia nua dando à luz borboletas.

“É estranho. Eles estão sendo misteriosos sobre o motivo, não estão me dando uma justificativa. Não fiz nada esses dias, nada louco nessa semana na verdade. Deve ser uma reação atrasada das NFTs da semana passada”, disse ela em papo pelo telefone com o músico com quem faria a live.

Não é de hoje que a artista publica fotos ousadas. No final do ano passado, em uma delas, parte de seu mamilo chegava a aparecer, o que fez o Instagram derrubar o post na ocasião. Mas a cantora republicou com um emoji na imagem.

Nas fotos, Madonna aparecia de lingerie preta em poses diferentes. Em outra, mostrava só o bumbum enquanto escondia o resto do corpo embaixo da cama. Também havia uma em que tampava os seios com uma imagem de coração.

Além de o Instagram não ter gostado, a publicação também dividiu opiniões entre os internautas. A maioria ficou a favor da artista e fez elogios a ela. Porém, houve quem criticasse um possível excesso de Photoshop.