Luísa Sonza liga para Ludmilla para falar sobre ‘Break My Soul’, de Beyoncé

A nova faixa lançada pela cantora norte-americana fará parte de “Renaissance”, o sétimo disco solo dela, que será lançado em 29 de julho

“Break My Soul”, single da cantora Beyoncé lançado na madrugada desta terça-feira (21), motivou uma chamada de vídeo de Luísa Sonza para Ludmilla.

“Liguei na hora para saber do álbum da Bey”, contou Luísa nas redes sociais. Ludmilla, que no início da carreira era conhecida como MC Beyoncé, vibrou com o lançamento.

“Ouvi ‘Break My Soul’, da Beyoncé. Eu amo essa mulher demais. Meu Deus, tô surtando”, disse.

A música fará parte de “Renaissance”, o sétimo disco solo da cantora, que vai ser lançado em 29 de julho. A obra vai suceder “Lemonade”, lançado há seis anos, que chamou a atenção por trazer a questão racial como foco.

O hit dançante da artista foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais durante a madrugada.

A ex-BBB Camilla de Lucas também comemorou o lançamento do single. “É o que a nossa geração mais sente falta. Dançar mexendo o corpinho na pista sem precisar fazer passinho”, disse. “É uma geração que fazia performance. E em grupo”.

Adriane Galisteu também aprovou a nova música de Beyoncé e aproveitou um intervalo do “Power Couple”, que apresenta na Record, para dizer que o single é muito bom.

Beyoncé anunciou o lançamento da música por meio de sua conta no Instagram. Em vez de uma publicação comum, ela alterou a descrição de seu perfil na rede.