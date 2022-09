Ludmilla recusa convite para cantar música oficial da Copa do Mundo

Em contato com a reportagem, a assessoria de imprensa da cantora confirmou a recusa ao convite

MARCELLO DE VICO

SANTOS, SP

A cantora brasileira Ludmilla recusou um convite para participar da música oficial da Copa do Mundo de 2022, que será realizada no Qatar. A revelação foi feita em sua conta no Twitter, sem muitos detalhes.

Ao responder uma postagem com a notícia de que o rapper norte-americano Lil Baby será o responsável por interpretar a música da Copa, o perfil oficial de Ludmilla explicou que já havia assumido outro compromisso.

“Eu fui convidada pra fazer mas já tinha assumido o compromisso com outro parceiro e por isso não consegui”, lamentou Ludmilla.

Em contato com a reportagem, a assessoria de imprensa da cantora confirmou a recusa ao convite, mas afirmou não ter mais informações sobre o assunto no momento.

A canção oficial da Copa do Mundo de 2022 ficou por conta do cantor norte-americano Lil Baby, de 27 anos.

A música foi lançada nesta sexta-feira (23) com o título “The World is Yours To Take” e utiliza um sample do famoso hit “Everybody Wants To Rule The World”, da banda britânica Tears for Fears.