Lucas Maciel fala sobre BBB e elogia filha de Arthur Aguiar

“A filha do Arthur tem mais carisma que o Lollipop inteiro”, comenta o ator no bate-papo ‘Splash Show’ que rolou nesta madrugada

Lucas Maciel, de 27 anos, participou de um quadro neste último domingo (13) e comentou sobre o BBB 22. As habilidades de jogador de Arthur Aguiar foram mais uma vez ressaltadas no ‘Splash Show’. Junto com o ator, Chico Barney e Aline Ramos comentaram o discurso de entrega de colar do anjo que Arthur fez durante a formação do oitavo paredão da edição.

No programa, as palavras do ator emocionaram o atleta Paulo André. “O discurso do Arthur foi um negócio de cinema. Ele é bom”, elogiou Chico.

Aline concordou: “Ele sempre consegue criar histórias. Ele consegue emocionar. Eu pago um pau. Arthur e Maíra Cardi são um perigo”.

Como esta foi a terceira vez de Arthur como anjo, foi também a terceira vez que o público viu sua mulher, a influenciadora e ex-bbb Maíra Cardi, no programa. Lucas Maciel gosta das intervenções de Maíra nos almoços do anjo.

“Nos depoimentos, ela consegue contar histórias que comovem. E a filha deles é mais carismática que o Lollipop inteiro”, comentou Lucas.

Mais uma vez, após a aparição no programa, a filha do casal, Sophia, foi alvo de ataques nas redes.

“Eu continuo achando ela forçada e não é por ser criança que eu vou deixar de achar forçada, a garota super cheia de nhem, nhem, nhem, com essa vozinha forçada e falando que nem uma sonsa, NÃO sou obrigada a gostar dela por ela ser criança”, publicou um perfil no Twitter.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

Maíra Cardi rebateu o comentário por meio de seu Instagram e relembrou: “Ninguém é perfeito! Crianças tem voz de crianças, ela acabou de completar 3 anos”.