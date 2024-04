Lucas é o décimo nono eliminado do BBB 24, com 64,69% dos votos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Lucas Henrique, 30, foi o décimo nono eliminado do BBB 24. A decisão do público foi anunciada por Tadeu Schmidt, 49, nesta terça-feira (9). O capoeirista recebeu 64,69% dos votos no paredão contra Alane (32,08%) e Isabelle (3,23%).

Com a saída, parte do público aguarda para saber sobre a vida amorosa do brother. Isso porque o professor flertou com Pitel dentro do reality, mesmo compromissado.

Camila Moura, a ex-esposa, não gostou do que viu. Ela rasgou fotos do casamento, se divorciou do brother antes da eliminação e alavancou sua popularidade nas redes sociais.

Lucas foi o último dos gnomos a cair e sem sua presença, a casa é toda das fadas.

O professor foi para o paredão com o voto do líder Davi.

O eliminado também foi chamado de calabreso pelo motorista. O apelido viralizou na web, até o Real Madrid, time de futebol mais seguido do mundo, brincou com a situação depois de uma vitória.

A trajetória do jogador Lucas foi marcada por alguns triunfos. Ele foi líder por cinco vezes e bateu o recorde de lideranças conquistadas em uma mesma edição.

Buda também foi anjo, comprou poder curinga, escapou em uma prova bate e volta e fez aniversário no programa. Outra conquista do ex-BBB foi levar a cultura da capoeira e do jongo – precursor do samba –, para a tela do programa.