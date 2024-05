Luana Piovani critica Neymar e lamenta adoração dos filhos pelo jogador

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

Luana Piovani voltou a criticar o atacante Neymar nesta terça-feira (28). A atriz reprovou a posição do jogador de futebol que se mostrou-se favorável à privatização de praias brasileiras. “O meu sonho é que meus filhos esqueçam o Neymar, imagina se isso é ídolo?”, disse ao comentar o assunto.

Não é a primeira vez que Piovani deixa claro que não gosta do amigo do ex-marido Pedro Scooby e o considera um péssimo exemplo para os três filhos – Dom (12 anos) e os gêmeos, Bem e Liz (8 anos). Ela já tinha criticado Neymar e o pai por tentar ajudar financeiramente Daniel Alves antes dele ser condenado pelo abuso sexual contra uma jovem em boate da Espanha no fim de 2022.

Apesar da condenação de quatro anos e meio, o ex-lateral saiu da prisão no final de março, após pagar fiança de quase R$ 5,5 milhões à Justiça da Espanha. Ele ficou detido quatorze meses em Barcelona.

Luana também criticou Neymar após o pedido de desculpas à Bruna Biancardi por uma traição quando ela estava grávida da filha dos dois, Mavie.

Ela criticou agora Neymar ao repostar uma publicação da atriz Laila Zaid sobre a possível privatização das praias brasileiras. O jogador fez um vídeo favorável a ideia.

O debate sobre a privatização das praias voltou ao Senado nesta semana e prevê que municípios, estados e até mesmo proprietários privados possam ficar com parte do litoral do Brasil, hoje de responsabilidade da Marinha. A PEC (Proposta de Emenda à Constituição) já foi aprovada há dois anos pelos deputados, e estava parada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) desde agosto de 2023.