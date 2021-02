Luan Santana assina com a Sony Music

PUBLICIDADE

A Sony Music orgulhosamente anuncia a contratação de um dos maiores nomes da música brasileira Luan Santana. Quatro vezes indicado ao Grammy Latino, 5.5 bilhões de streams combinados e 82 vezes número um nas rádios de todo o Brasil, Luan Santana é conhecido por misturar pop com sertanejo em suas canções e colaborações com grandes artistas latinos, como CNCO, Enrique Iglesias e Maná.

O contrato foi assinado em reunião online na última sexta-feira (29), com a presença da equipe Sony Music, incluindo o Chairman & CEO Latin-Iberia Region da Sony Music, Afo Verde, junto com o Presidente da Sony Music Brasil, Paulo Junqueiro; além do artista com seu pai e empresário, Amarildo. O cantor e compositor se prepara para os próximos lançamentos ainda este ano.

“Luan é um artista maravilhoso, com um grande futuro à frente e todos na Sony estão muito emocionados por lhe dar as boas-vindas à nossa família. Obrigado de todo coração a Luan, Amarildo e sua equipe pela confiança. Grandes coisas virão”. Diz Afo Verde, Chairman & CEO Latin-Iberia Region da Sony Music.

O presidente da Sony Music Brasil, Paulo Junqueiro, comemora a parceria: “É um privilégio e uma grande alegria poder ter Luan na família Sony, que vai ficar mais rica com a sua chegada. Obrigado, Luan, pela confiança!”.

Luan Santana é considerado o artista mais premiado da nova geração, com mais de 90 prêmios. Iniciou sua carreira profissional em 2009, aos 17 anos, com o lançamento de seu álbum de estreia, “Luan Santana Ao Vivo”, rendendo sua primeira indicação ao Grammy Latino: Melhor Álbum de Música Sertaneja. Desde então, Luan emplacou 82 músicas no primeiro lugar das rádios, acumulou mais de 70 milhões de seguidores nas redes sociais e tornou-se o brasileiro que mais entrou no chart “Social 50” da Billboard americana.

Luan completa: “Certa vez, um crítico me chamou de ´hors-concours´. Foi um dos maiores prêmios que recebi na vida, ler um especialista analisando você desta forma, dizendo que eu ´gravito´ e não preciso mais estar no topo. Para fazer jus à esta responsabilidade, eis que decidi mudar. E a assinatura com a multinacional Sony Music é para me fazer assim, do jeitinho que ele escreveu. Quero escrever esta nova história com os meus fãs e conquistar o mundo que, junto com a Sony, vai me ajudar a mostrar a música e o romantismo do Brasil. Adele, Alicia Keys, Britney Spears, Beyoncé, Roberto Carlos, meu Rei, estou chegando para o time de vocês! Sony Music, vamos gravitar e levar a música do Brasil para o mundo!”.

O enorme sucesso e talento de Luan chamaram a atenção de grandes nomes da música internacional, como Enrique Iglesias para uma colaboração em “Bailando”, cujo videoclipe foi gravado em Cuba; CNCO, em uma nova versão para “Mamita”, que atingiu o primeiro lugar das rádios no Brasil; com a mexicana Belinda para a romântica “Meu Menino/Minha Menina”; e com a icônica banda mexicana, Maná, em “Porto Do Amor”.

Com uma vasta coleção de recordes e shows esgotados por todo o mundo, Luan Santana agora faz parte do time Sony Music.

Luan Santana em números