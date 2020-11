“Livre (vol.3)”, o tão aguardado novo álbum de Lauana Prado, chega às plataformas digitais. Assista a cinco vídeos do projeto

PUBLICIDADE

Ansiosamente aguardado pelos fãs, “Livre (Ao Vivo – Vol. 3)”, de Lauana Prado é disponibilizado em todos os aplicativos de música. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/LivreVol3PR . Hoje, a cantora indicada ao Latin GRAMMY®, também apresenta oito faixas e conta numa delas com a participação especial da banda Maneva.

“Quando pensamos no conceito do DVD ‘Livre’, eu e minha equipe tivemos a ideia de dividir em três momentos: dia, anoitecer e noite. Ao longo do ano, apresentamos para o público os volumes 1 e 2 e a retorno que tivemos foi surpreendente! Posso dizer que ‘Livre’ já me trouxe muitas alegrias até aqui. Os fãs abraçaram as músicas, se encantaram pelo conceito assim como eu, e criaram um carinho especial por esse projeto. Acho que ‘Livre – volume 3’ é o gran finale! Em todo o DVD, mostramos muitas cores, músicas pra cima e grandiosidade. A parte noite traz todos esses elementos aliados a brilho, pirotécnicas, glamour e uma leva de músicas que os fãs esperavam há tempos. Além de ‘Sua Mãe Tá Nessa’, que é minha nova aposta para esse terceiro e último bloco, são mais oito faixas. Inclusive, tive a oportunidade incrível de gravar uma parceria com a banda Maneva, da qual eu sou muito fã! Morei em São Luís (MA) há alguns anos e as canções ‘dos meninos’ fizeram parte de todos os anos que estive na cidade. A ‘Ponto de Paz’ é uma das músicas que chegam nesse novo bloco. Esse momento do DVD foi muito especial pra mim. Primeiro, por dividir o palco com uma banda que marcou um período incrível da minha vida e também pela liberdade de conseguir misturar o reggae e sertanejo e ter um resultado lindo!”, disse a cantora sobre o lançamento.

Lauana Prado sempre foi fã de Maneva. Ela conhece todas as suas músicas, além de já ter botado o pé na estrada para acompanhar os shows da banda. Depois que assinou com a Universal Music, Lauana virou amiga do Maneva. E agora ela concretiza mais um sonho ao gravar com a banda a música “Ponto de paz”, uma composição sua com Pedro Souto. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/PontoDePazPR . O vídeo desta colaboração também já pode ser visto no canal oficial da cantora, no YouTube. Assista agora:

Esta terceira e última parte vem cheia de atitude, mais brilho, glamour e um show de fogos, representando a “noite”. O projeto “Livre” conta com um total de 16 músicas, entre as quais Lauana assina a composição de 12. Fernando Zor assinou a produção e Gabriel Pascoal os arranjos do projeto, que foi gravado ao ar livre no Hopi Hari, o badalado parque de diversões localizado em Vinhedo, interior de São Paulo.