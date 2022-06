‘Livramento’, diz Bruna Biancardi sobre pouso de emergência de avião de Neymar

Além de Bruna e Neymar, estavam no jatinho particular do atacante do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira, a irmã Rafaella Santos e alguns amigos

Namorada de Neymar, Bruna Biancardi ainda está assustada com o pouso de emergência do jatinho em que estava com o atacante na última terça-feira (21). O casal voltava de Barbados para São Paulo, quando aeronave apresentou um problema no para-brisa e o piloto teve que pedir para descer no aeroporto em Boa Vista, Roraima. A modelo resolveu tranquilizar os fãs nesta sexta-feira (24).

“Eu não tinha aparecido aqui ainda, mas queria tranquilizar vocês. A gente passou por um susto, vocês souberam. Mas graças a Deus deu tudo certo no final. Deus cuidou da gente. Foi um livramento e está tudo bem”, conta Bruna. Os dois estão curtindo alguns dias de férias do jogador em Mangaratiba, no litoral do Rio de Janeiro

Além de Bruna e Neymar, estavam no jatinho particular do atacante do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira, a irmã Rafaella Santos e alguns amigos. Na ocasião, Rafaella chegou a comentar o ocorrido. “Foi um baita susto, mas todo mundo bem. Obrigada pelas mensagens”.

No dia anteiror, Neymar usou as resdes sociais para negar o boato de que teria traído a namorada no evento organizado pelo jogador Vinicius Jr., o Carna Vini, que aconteceu em um sítio em Cachoeira de Macacu, na cidade serrana do Rio de Janeiro. Neymar estava na festa “desacompanhado” e teria beijado várias bocas, segundo relatos. “Fake news”, escreveu ele, que ainda publicou um vídeo em sua rede social debochando do assunto. “Alô, fake news. Aqui para você: muito sol, muita paz e muito amor”, diz o jogador.