Vem aí o II Prêmio Candanguinho de Poesia Infantojuvenil

Concurso está com as inscrições abertas até o dia 11 de novembro; poemas vencedores serão publicados em livro

Com a missão de revelar escritores do Distrito Federal e Entorno, vem aí a segunda edição do Prêmio Candanguinho de Poesia Infantojuvenil. O concurso está com inscrições abertas até 11 de novembro.

O Prêmio Candanguinho é dividido em três categorias: Infantil (de 6 a 12 anos), Juvenil (de 13 a 17 anos) e pessoas com deficiência – PCD (de 6 a 17 anos). Os interessados podem se inscrever por meio do site. Para participar, é necessário ser do DF ou da Região Integrada de Desenvolvimento (Ride) e registrar textos inéditos.

Cada participante poderá enviar até dois textos (em formulários distintos) inéditos, escritos em língua portuguesa. Para os PCDs com dificuldade motora para escrita, poderá ser anexado áudio de até dois minutos e 10 megabytes.

Os 30 melhores trabalhos (dez em cada categoria) serão publicados em três formatos: livro impresso, em braile e audiolivro. Além disso, os três melhores poemas de cada uma das categorias receberão, em dezembro, na Biblioteca Nacional de Brasília, a seguinte premiação:

1º colocado: um smartphone e 10 exemplares da obra impressa;

2º colocado: um tablet e 10 exemplares da obra impressa;

3º colocado: um leitor de e-book e 10 exemplares da obra impressa.

A curadoria do projeto é de Cristiane Sobral, atriz, escritora, dramaturga e poetisa radicada em Brasília, e os jurados são os escritores Isolda Marinho, Gracia Cantanhede, Beth Fernandes, Maurício Witczak e Sheila Gualberto Borges Pedrosa. Os textos serão avaliados por sua originalidade, criatividade e o uso adequado da linguagem própria do poema.

O concurso é gerido pelo Instituto Cidade Céu de Arte, Educação e Cultura, por meio de Termo de Colaboração com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF.

Serviço

II Prêmio Candanguinho de Poesia Infantojuvenil

Instituição responsável: Instituto Cidade Céu de Arte, Educação e Cultura,

Inscrições: de 18 de outubro a 11 de novembro de 2022

Público: crianças e jovens de 6 a 17 anos do DF e Ride

Categorias: | 6 a 12 anos | 13 a 17 anos | PCDs (6 a 17 anos)

Regulamento e inscrições: https://premiocandanguinhodepoesia.com/

Inscrições gratuitas

Premiação: em dezembro de 2022, na Biblioteca Nacional de Brasília