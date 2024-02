Val Marchiori ironiza falta de Jojo em audiência: “Que vergonha”

Val Marchiori não ficou calada depois que compareceu ao Juizado de Pequenas Causas na Liberdade, São Paulo, sozinha. A socialite foi responder ao processo movido por Jojo Todynho contra ela por causa de um um comentário gordofóbico que ela fez. Jojo não compareceu a audiência e Val não deixou de alfinetar.

“Veja o desrespeito com a Justiça brasileira, movimentando o judiciário de forma indevida e injusta, judiciário esse já abarrotado de processos e eu cumprindo meu dever, compareci a audiência hoje designada no processo n. 1024669-52.2023.8.26.0016, enquanto Dona Jojo completamente destemida, no conforto da sua cama, debocha do judiciário publicando nas suas redes sociais dormindo e descansando toda plena no seu horário de almoço. HELLO QUE VERGONHA”, ironizou Val nas redes sociais.

No horário marcado para a audiência, Jojo postou Stories dizendo que estava tirando o cochilinho pós-almoço. Ela acionou judicialmente Val Marchiori no ano passado e pediu R$ 50 mil de indenização por danos morais, por conta de comentários gordofóbicos direcionados a ela pela socialite em suas redes sociais.