Vai aproveitar o feriado de Carnaval para ler? Veja cinco dicas de livros

Para muita gente que não irá aos bloquinhos e desfiles, o Carnaval é um momento precioso para colocar a leitura em dia

Quem ama ler, muitas vezes, não encontra tempo durante a semana por conta das muitas horas passadas no trabalho e no trânsito. Mesmo durante os finais de semana, pouco se consegue ler pois a prioridade é dedicar tempo à família, principalmente no caso daqueles que têm filhos pequenos em casa. Então, para muita gente que não irá aos bloquinhos e desfiles, o Carnaval é um momento precioso para colocar a leitura em dia e desfrutar os prazeres de um bom livro.

A cientista social, escritora, preparadora literária, educadora e terapeuta de escrita expressiva Lella Malta separou cinco dicas de leitura para aproveitar o feriadão:

Todo Dia a Mesma Noite – Daniela Arbex

30 Dias de Escrita Terapêutica – Lella Malta

Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço – Adriana Negreiros

Moody – Penelope Ward

Apague a luz se for chorar – Fabiane Guimarães