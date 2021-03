Traiu e te deixou?

‘Você tem vergonha de dizer que foi traído?’

Pesquisas revelam que a maior parte dos brasileiros admite que já tivesse alguma atitude ou relação extraconjugal na vida. Esta dimensão nos leva a pensar que trair faz parte da realidade de muitas pessoas. São muitos e variados motivos que levam à traição, com frequências e graus de envolvimento bastante distintos. Por mais que seja considerado “normal”, a sociedade vê a traição como algo impróprio, passível de condenação ou mesmo uma culpa.

Nem sempre esclarecem são as justificativas dos reais motivos que levam uma pessoa a traição. Elas são muitas e às vezes improváveis como a exemplo de uma atração física, distância do parceiro e sensação de aventura, Elas são trazidas como causas que impulsionam o ato, mas que podem esconder algo a mais.

No livro “Traiu me deixou. Sofrer ou agradecer”, da belo-horizontina e administradora de empresas Edvana Yoshida, a autora discorre sobre todas as traições improváveis do dia-a-dia de uma pessoa. Mas, trair é normal? Por que as pessoas traem?

Ouça a entrevista com a escritora

O JBr Literatura indica os seguintes livros para este fim de semana:

Traiu e me deixou. Sofrer ou agradecer – Editora Albatroz

Edvana Yoshida

Quando falam em traição de imediato imagina-se o cônjuge. As palavras relacionadas à traição nos remetem dor, abandono, frieza, mentiras e uma infinidade de sentimentos que descaracterizam a lealdade. No entanto, podemos ser traídos pelos amigos, pela família e principalmente por nós mesmos. Aquilo que parecia ser para sempre deixa de existir e dá lugar a perguntas como:

Sou capaz de perdoar uma traição? E se eu fizer o mesmo?

O que fazer agora sem a presença daquela pessoa que eu estava acostumado(a)?

A vida continua, mesmo se o “outro” estiver ou não ao nosso lado. Superar perdas, ir à busca da realização dos nossos sonhos, aceitar que o outro também tem poder de decisão independentemente da vontade que se tem de descobrir capacidades, ir além dos limites e permitir que as mudanças façam parte de cada etapa da vida são tarefas árduas.

Encare a vida como uma viagem de trem, na qual embarcamos com um bilhete de ida sem volta para lugares indeterminados, permitindo que durante o percurso você recolha e repasse o melhor de cada passageiro, ainda que ele decida descer numa estação antes da sua. A vida é somente um passeio, colora e aproveite a paisagem.

Traiu e te deixou. Você vai sofrer ou agradecer? Amo essa vida!

Honra Pirata – Editora Coerência

Helena Grillo

Durante toda sua vida, Marina foi usada como cobaia nas experiências do pai cientista. Somente as visitas escondidas de sua irmã gêmea, Mônica, traziam-lhe algum conforto. Tudo parece perdido até que seu pai perde o controle de um experimento e Marina viaja no tempo diretamente para o navio do Barba Negra. Diante dessa nova realidade, ela é obrigada a amadurecer e lutar por sua sobrevivência, mas também tem a oportunidade de enxergar o mundo pela primeira vez conhecer os verdadeiros prazeres da vida, descobrir sobre o amor e entender o sentido da amizade.

Toque, Toque, Toque – Edições Pandemônio – Brasília

Poeta Marcos Fabrício Lopes da Silva

DESPERTAR

A vontade de viver:

Assistir o seu despertar.

Raízes do meu crescer, asas para lhe alcançar.

No coração das nuvens para o deleite do amanhecer, seu chegar:

Voo e lume, céu e terra em doce querer.