Tata Nguzentala lança livro de poemas em celebração aos 25 anos de iniciação no Candomblé

Líder de povos tradicionais de matriz africana, o autor propaga narrativas afroreferenciadas pela preservação do legado ancestral de pertencimento

O autor e zelador de Nkisi Tata Nguzentala realizará, no próximo dia 6 de outubro, uma noite de autógrafos do livro “O vento nos trouxe e nos alimentou”, que marca 25 anos de sua iniciação ao Candomblé. O evento será no Simbaz Culinária Afro e Bar, na 412 Sul, a partir das 19h.

“Este livro nasce em memória das travessias do atlântico enfrentadas pelos nossos ancestrais. O chamo de ‘O vento que nos trouxe e nos alimentou’, evocando também a ideia transcendente de que o sagrado é muitas vezes identificado nos candomblés como “O vento” para se referir a Nkisi/Mukisi Orixá e Vodum”, conta Tata Nguzentala.

Os poemas são originários do imaginário ancestral iniciático preservado e construído pelo Candomblé de Angola-Kongo, especialmente ao traçar de maneira lúdica o perfil mítico dos Akisi/Jinkisi preservado e cultuados como divindades pelos povos bantu que são as referências constituintes desta tradição. Colocar estes referenciais no papel e buscar significados positivados nos dicionários para palavras e entendimentos que são corriqueiros no Candomblé, transformou-se num exercício de fé, de resistência e de criação artística.

Separar cada poema submeter a revisões, pensar formatos, possibilitar que outras pessoas conhecessem gerando assim incentivo para a publicação em forma de livro, foi um longo processo, até porque o pensamento inicial não era publicar, era exercer e gerar possibilidade de reflexão bio mítica. E neste processo de criação, trazer ao conhecimento de algumas pessoas e publicar, teve a participação e incentivo de muitas pessoas. Na edição final, o livro conta com edição de Cristiane Sobral é publicado pela editora Aldeia de Palavras; tem diagramação e projeto gráfico de Diogo Nógue; revisão de Giovanna Oliveira de Souza e Maisa Cunha Pinto; com ilustrações de Jonas França; na divulgação Fernanda Fontoura coordena através do projeto Tem Livro Bolando na Mesa, as fotos são de Guto Valentin e a produção artística de Luazi Luango.

Foto: Joana de Ayrá @monifa_oyo/Divulgação

Sobre o autor

Nascido em 1968, Francisco é Tata Ngunzetala. Iniciado no Candomblé de Angola, Ndanji Tumba Junsara, em 1997, por Tata Atirezim de Nzaji. Liderança Tradicional de Matriz Africana, líder social, escritor, comunicador e produtor cultural, graduado em Teologia (FATEB, 1994) e Pedagogia (UnB, 2002), com Pós-Graduação em Direito Administrativo Disciplinar (UnB, 2006). Pesquisador e produtor de conhecimento que incluem da capoeira aos auditórios acadêmicos e mídias digitais, além de liderança comunitária.

Serviço

Noite de autógrafos do livro ‘O vento nos trouxe e nos alimentou‘

O exemplar poderá ser adquirido no local

Quando: 06/10/2022, 19h

Onde: Simbaz Bar – 412 Sul

Informações: @espiralcriativooficial – www.instagram.com/espiralcriativooficial