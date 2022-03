Sara do Vale lança seu primeiro livro no DF Plaza Shopping

Com a participação especial da contadora de histórias Nyedja Gennari, a autora de ” As aventuras das Gotinhas de Chuva” realizará sessão de autógrafos e brincadeiras musicais para a garotada

A turminha já pode marcar na agenda um programa cultural divertido e de qualidade. A pedagoga, mestre em musicalização e doutoranda em educação, Sara do Vale, lançará seu primeiro livro “As aventuras das gotinhas de Chuva “, no sábado (19), às 17h, no DF Plaza Shopping.

Com a sua belíssima voz, performance, violão e a participação especial da contadora de histórias, Nyedja Gennari, a autora fará brincadeiras musicais para falar um pouquinho sobre sua história e também da sua nova obra. A divertida tarde será recheada de canções e onomatopeias, que farão a meninada refletir e curtir a valer. Ainda no mesmo dia, sessão de autógrafos para quem quiser levar um exemplar para casa, por R$ 35.

A obra foi publicada pela editora Literando e trata de aventuras vividas por gotinhas de chuva, após caírem pela goteira de uma casa. As pequenas percorrem um longo caminho, repleto de descobertas sonoras, até retornarem à nuvem de origem. Ao final, uma canção composta especialmente para a história e um QR code que conduz à música e às sonoridades presentes no texto.

“Esse livro é um verdadeiro convite ao universo sonoro musical, com ricas possibilidades para a imaginação, a diversão e a criatividade. É, também, a realização do sonho de ser autora”, explica Sara.

A autora é uma apaixonada pelas artes e trabalha com musicalização infantil, contação de histórias e desenvolve trabalhos para suas redes sociais, que agradam mais de 300 mil seguidores, entre eles crianças, famílias educadores.

Serviço

Lançamento do livro “ As aventuras das Gotinhas de Chuva”

de Sara do Vale

Dia 19 (sábado), às 17h, no DF Plaza Shopping

Brincadeiras musicais, participação especial de Nyedja Gennari e

sessão de autógrafos

“As Aventuras das Gotinhas de Chuva” R$ 35 o exemplar.

Entrada franca

Livre para todos os públicos